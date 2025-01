Donald Trump : Hyper capitalisme, racisme et extrême droite

Ça y est, Donald Trump est de retour aux affaires. Élu président des États-Unis, pour la seconde fois, le milliardaire américain entrera en fonction le 20 janvier prochain. En attendant, il distille jour après jour les noms de celles et ceux qu’il a choisi pour diriger le pays à ses côtés et les mesures qu’il compte mettre en place. Du futur ministre de la Défense cerné par les scandales sexuels à l’ex-patronne du catch nommée ministre de l’Éducation nationale, la politique de Donald Trump s’annonce plus à droite que jamais. Racisme et mesures qui favorisent les plus riches, voici grosso modo ce à quoi on peut s’attendre de la part du 47ème président des États-Unis. Alors, quelles conséquences pour les États-Unis et le reste du monde à l’heure notamment ou un génocide est en cours à Gaza. Pour y répondre, Blast reçoit Sylvie Laurent, historienne spécialiste des États Unis et auteure de Capital et Race publié aux éditions du Seuil.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon