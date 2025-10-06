Double peine : quand la loi oblige à entretenir un parent maltraitant

En France, les enfants ont l’obligation d’aider un parent ou un beau-parent dans l’incapacité d’assurer ses besoins fondamentaux. C’est l’obligation alimentaire, un principe hérité du Code civil de 1805, qui peut être profondément traumatisant pour des enfants victimes de maltraitance ou d’abandon. Alicia Ambroise est cofondatrice du collectif Les Liens en Sang. Au nom des nombreux témoignages qu’elle reçoit, elle milite pour faire changer les choses, alors qu’une proposition de loi décisive doit être débattue à l’Assemblée nationale dans les prochains jours, venant soulever une fois de plus la place accordée à la parole des victimes en France.
Morgane Sabouret / Margaux Simon