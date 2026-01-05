L’État contre les associations : le tournant autoritaire

C’est en partie en regardant les libertés dont disposent les associations, que l’on peut diagnostiquer la vitalité d’une démocratie. C’est en tout cas le propos du livre “l'État contre les associations, anatomie d’un tournant autoritaire”. Les auteurs font un constat inquiétant, entre les dissolutions administratives, la stigmatisation croissante des militants, les coupes de subventions, ou encore les procédures judiciaires : tous les jours, en France, des associations sont attaquées. Derrière les cas emblématiques comme les Soulèvements de la Terre, le Planning familial ou encore Ligue des droits de l’homme se déploie une offensive plus large que les chercheurs Antonio Delfini et Julien Talpin documentent et analysent. Ils proposent également des pistes concrètes pour revitaliser les associations et la société civile, contre ce qu’ils qualifient de tournant autoritaire. L’occasion de s’interroger sur le rôle des associations dans notre société, de faire le point sur leurs droits et leurs devoirs. Alors à quoi servent les associations, combien sont-elles, que font-elles, comment sont-elles menacées, voire réprimées ? Quelles pourraient être les conséquences d’une arrivée de l’extrême droite au pouvoir, et comment remédier à cette situation ? Réponse au micro de Salomé Saqué dans cette nouvelle émission pour Blast.
