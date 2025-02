Eau contaminée, pollution, etc. : Nestlé, un nouveau scandale d'État

Depuis un an, Nestlé fait régulièrement l’actualité pour avoir filtré et traité ses eaux minérales naturelles avec des méthodes interdites, le tout avec la complicité du gouvernement et de l’Elysée. Mais c’est loin d’être l’unique affaire Nestlé. Rien qu’à Vittel, Bernard Schmitt et le Collectif Eau 88 ont mis au jour de nombreuses autres affaires de corruption, de surexploitation, ou encore de pollution. La multinationale réplique en réalité ces méthodes sur tous les territoires où elle parvient à s’implanter, à l’image du Brésil comme le raconte l’activiste de l’eau Franklin Frederick. Blast revient sur l’emprise qu’elle exerce à travers les deux témoignages de ces activistes.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon