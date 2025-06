Fascisme, blocus et génocide : on s’organise et on combat

"Et si on n'était pas condamné à la défaite et à l'inaction ? C'est dans une espèce d'ambiance de fin du monde où les puissances mondiales les plus balèzes se fascisent en interne tout en se foutant sur la gueule entre elles à l'international que le Madleen, bateau appartenant à la Flottille de la Liberté, a pris la mer début juin. Il s'agissait d'un bateau humanitaire sur lequel il y avait une douzaine de personnes qui s'étaient foutues en tête de percer le blocus qu'Israël a décidé d'imposer illégalement sur Gaza. Depuis 2010, il y a régulièrement des expéditions qui s'y risquent et le projet est soutenu par plus d'une vingtaine d'ONG. Notamment parce que le fait de laisser crever les gens d'une famine organisée volontairement après s'être fait allègrement bombarder la gueule, ça plaît pas franchement à tout le monde dans le monde. Mais le fait de mettre en place des missions humanitaires non-violentes en vue de ne pas laisser crever les Palestiniens, c'est à Israël que ça ne plaît pas. Et du coup, ils n'hésitent pas à couler tout ce qui s'approche des lieux de leurs exactions." Nouvel épisode de Ghetto Blaster, par H-Tône.

