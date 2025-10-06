Flottilles pour Gaza : avec les Français en mer contre le génocide

Dans ce nouvel épisode de Gens de France, Ibrahim Benaissa explore les coulisses de la flottille pour Gaza. Une initiative citoyenne internationale réunissant au départ près de 70 bateaux et des centaines de volontaires venus de 46 pays pour tenter de briser le blocus que fait subir Israël sur la bande de Gaza, et d'y acheminer de l'aide humanitaire. Une alliance entre la Sumud, qui regroupe les pays du Sud et la Global, regroupant ceux du Nord, pour se diriger tous ensemble à l'est, vers la Palestine.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon