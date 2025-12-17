Cessez-le-feu à Gaza : "Une cruelle illusion"

Dans la nuit du 9 au 10 octobre 2025, Israël et le Hamas ont signé un accord progressif de cessez-le-feu, dont la première phase prévoyait 4 étapes. Depuis le début du génocide il y a deux ans, il s’agit de la troisième tentative de trêve, après celles de novembre 2023 et janvier 2025. Comme le raconte Mohamed El Saife, notre correspondant à Gaza, cette nouvelle trêve est illusoire. En dépit de cet accord, la bande de Gaza a été bombardée à plusieurs reprises et environ 400 Gazaouis ont été tués par Israël depuis le 10 octobre. Et depuis le 7 octobre 2023, ce sont près de 70 000 Palestiniens qui ont été tués à Gaza, sans compter les exactions de plus en plus meurtrières en Cisjordanie et l’expansion grandissante de la colonisation d’Israël dans les territoires palestiniens. Auparavant empêché de vivre, le peuple de Gaza est désormais empêché de se reconstruire, physiquement et émotionnellement, dans un silence généralisé.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon / Morgane Sabouret