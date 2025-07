Gérard Miller : anatomie d’une prédation

C’est l’histoire d’un homme, qui s’autoproclamait féministe, de gauche, et qui est aujourd’hui accusé d’agressions sexuelles et de viol par des dizaines de femmes. Gérard Miller, a été toute sa vie un professeur d'université respecté, ami de nombreuses célébrités, homme charismatique et éloquent. Aujourd’hui, il est accusé, dans une enquête choc, d'avoir profité de son aura pour manipuler et agresser de très jeunes filles, parfois mineures. Dans leur livre Anatomie d’une prédation, Alice Augustin et Cécile Ollivier décrivent une prédation qui aurait eu pour décor les plateaux télé comme les bancs de la faculté et pour mode opératoire, l’hypnose, l’emprise psychologique et la domination. Selon les journalistes, 10 plaintes ont été déposées. Plus de 90 femmes dénoncent aujourd’hui les agissements du célèbre psychanalyste qu'il conteste vigoureusement, et pour lesquels il reste présumé innocent. Alors qui est Gérard Miller, de quoi est-il accusé, qui savait, qui n’a pas voulu voir ? Réponse dans cette nouvelle émission pour Blast.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret