Guadeloupe : L'hôpital public en état de mort clinique

Des patients en attente pendant des heures, des brancards dans les couloirs, des soignants à bout… En décembre dernier, une vidéo choc publiée par le pompier guadeloupéen Jocelyn Zou révélait l’état catastrophique des urgences du CHU de Pointe-à-Pitre. Face à l’ampleur de la crise, Blast est allé sur place. Pourquoi l’hôpital public en Guadeloupe est-il à bout de souffle ? Comment expliquer l’inaction de l’État malgré les alertes répétées ? Quels sont les enjeux politiques et sociaux derrière cette crise sanitaire ? Nous sommes allés à la rencontre de Brigitte Amacin et Gaby Clavier, syndicalistes à l'union des travailleurs de la santé de Guadeloupe, ils dénoncent le manque de moyens, l'effondrement programmé du service public de la santé et l’urgence d’une réponse politique adaptée aux réalités locales : pénurie de médecins, précarité sanitaire et sociale, comorbidités élevées…

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon