Loi Duplomb : Une négation absolue de la science et de la démocratie

“La Loi Duplomb est une aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire”. Ce sont les mots de la pétition déposée sur le site de l'Assemblée nationale par Eléonore Pattery, une étudiante de 23 ans et qui a explosé tous les records. En plein milieu de l’été, elle suscite une mobilisation sans précédent et pourrait bien atteindre les 2 millions de signatures ou plus encore. Ce succès met en lumière la façon dont cette loi cristallise les inquiétudes environnementales et sanitaires. De plus en plus de personnes font le lien entre le système agro industriel, leur alimentation, les pesticides et l’augmentation de cancers et de maladies dans leur entourage… Et c’est un fait, la France est l’un des pays qui utilise le plus de pesticides au monde. Ces substances largement répandues dans l’environnement ont un impact direct, non seulement sur la biodiversité, mais aussi sur la santé humaine. Et tout ceci est prouvé scientifiquement.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret