La police anti-immigration de Trump met le feu à la Californie

Les images de dégradations de mobilier urbain et de véhicules de police banalisés et victimes de l'usage d'armes par destination en provenance de Los Angeles ont rapidement été dénoncées un peu partout, alors que les heurts se limitaient et se limitent encore à quelques rues. Comme l'explique Benjamin Illy pour Radio France : “Les images diffusées sur les réseaux sociaux constituent effectivement un effet de loupe, comme l'a constaté notre reporter. Los Angeles, dans sa grande majorité, est calme et la vie continue. Les tensions se concentrent au centre ville, déclaré zone de rassemblement interdit par la police.” Mais ça n'a pas empêché le président étasunien d'envoyer la Garde nationale et des Marines pour gérer les manifestations sans l'accord du gouverneur de Californie. Et ça, ce n'était pas arrivé depuis 60 ans. Mais malgré tout, la mobilisation s'est poursuivie avec, samedi 14 juin, le mouvement anti-autoritaire No Kings, qui a rassemblé des millions de personnes dans tout le pays. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les manifestations à Los Angeles et leurs origines. Alors pourquoi les Californiens manifestent-ils ? Qu'est-ce que l’ICE, que les manifestants semblent tant détester ? Et vais-je enfin réussir à faire un épisode qui parle des États-Unis sans vous montrer aucune image de Donald Trump ? La réponse à presque toutes ces questions, c'est tout de suite dans CDDM.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon