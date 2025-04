Le Pen / Sarko : fallait pas piquer dans la caisse

"Depuis l’annonce de sa condamnation, Marine aboie et les chiens sont lâchés contre les juges, les fonctionnaires de Bruxelles et tout ce qui ressemble à une femme ou un homme joyeux de la voir ainsi, la même semaine que Sarkozy, alourdie d’un bracelet électronique et d’une infamante condamnation. Ce qui, pour ne rien vous cacher, est un peu mon cas. Je n’arrive pas à trouver cette péripétie grave, ni tragique. Encore moins anti démocratique. Au contraire, elle me met de bonne humeur. Et les occasions de se marrer sont rares ces derniers temps... "

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon