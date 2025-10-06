Macronie, RN : unis pour dominer

Alors que le Gouvernement se fait attendre, les macronistes ont pactisé avec le RN pour écarter la gauche du Bureau de l’Assemblée nationale. Dans ce nouvel épisode de dissolution, on décryptera les enjeux et dangers de cette manœuvre. On ira voir aussi quelques petites infos passées sous les radars, avant d’aller du côté de l’Amérique trumpiste qui se dirige, elle aussi, vers un bras de fer budgétaire. Enfin, on fera un tour en forêt de Rambouillet pour s’aérer les neurones.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon