Marine Le Pen : l'incarnation de la délinquance politique

Marine Le Pen a été condamnée le 31 mars 2025. C’est un coup de tonnerre : un parti qui lave plus blanc que blanc, est condamné pour avoir détourné près de 4 millions d’euros en fonds publics. Marine Le Pen a organisé, à la suite de son père, en toute connaissance de cause, un système de détournement de fonds publics européens au profit du Front national. Ce dernier a ainsi bénéficié de travailleurs gratuits, payés directement par le Parlement européen. Cette affaire a des ramifications pénales, juridiques, politiques et morales très complexes, et c’est ce qu'on va essayer de démêler dans ce numéro spécial de Dissolution.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon