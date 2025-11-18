Pourquoi (et comment) en finir avec la Ve République

Erratum 25:57 : Joseph Proudhon, Idée générale de la révolution, 1851 Pendant la lutte contre la réforme des retraites en mars 2023, le Financial Times décrivait le poste de président de la République, comme je cite : "Ce qui se rapproche le plus d'un dictateur élu dans le monde développé." En réalité, depuis près de dix ans, on assiste en France à une crise de régime d'ampleur inédite. Pour faire face à la contestation sociale qui s'amplifie, les gouvernements successifs ont été contraints de mobiliser la quasi-totalité de l'arsenal répressif dont dispose la cinquième République, qui est probablement le système le plus antidémocratique d'Occident. Depuis 2024, l'usage par le président de la République, Emmanuel Macron, de son pouvoir discrétionnaire de dissolution de l'Assemblée nationale a mis les institutions de la cinquième République au cœur du débat national. Alors, dans ce nouvel épisode de Légitime défense, nous déconstruisons ensemble le récit dominant sur la cinquième République, soi-disant démocratique et sociale. Et nous allons penser ensemble des alternatives véritablement démocratiques et sociales. Et ça passe par la sortie de la cinquième, voire de la démocratie représentative, c'est-à-dire bourgeoise, dans laquelle nous vivons. Recommandations lectures : 1. Grey Anderson, la guerre civile en France,1958-1962, du coup d’état gaulliste à la fin de l’OAS, La Fabrique, 2018 2. Claude Serfati, L’État radicalisé, la France à l’ère de la mondialisation armée, La Fabrique, 2022 3. Lauréline Fontaine, La Constitution maltraitée, anatomie du Conseil constitutionnel, Amsterdam, 2023 4. Léon Trotsky, Programme d’action de la Ligue communiste, 1934 5. Murray Bookchin, La révolution à venir, assemblées populaires et promesses de démocratie directe, Agone, 2022 6. Kristin Ross, L’imaginaire de la Commune, La Fabrique, 2015 7. Cornelius Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, Seuil, 2018 (1975) 8. Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, Flammarion, 1995 9. Pierre-Joseph Proudhon, Idée générale de la révolution au XIXeme siècle, n-a, 1851 10. Eugénie Mérieau, Constitution, Anamosa, 2025 Poème de Pierre-Joseph Proudhon, musique de L’Êtrangère 00:00 : introduction 2:07 : Les outils de la Vème République 6:34 : Le conseil constitutionnel 11:18 : La Vème, une république autoritaire ? 17:35 : Comment sortir de la Vème ? 25:22 : Recommandations lectures 25:55 : Poème de Joseph Proudhon

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon, Morgane Sabouret