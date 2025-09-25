Procès Sarkozy : "C'est un jugement extraordinairement modéré"

La sentence est tombée : Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, est condamné à 5 ans de prison et 100 000 euros d’amende avec mandat de dépôt différé dans l’affaire des financements libyens. Un dénouement provisoire – la défense, ainsi que la Parquet national financier, ont annoncé faire appel – mais qui sera quand même suivi de lourdes conséquences : le 12 octobre prochain, Nicolas Sarkozy connaîtra la date de son emprisonnement. L’attente de son jugement en appel se fera ainsi depuis une geôle. L’occasion pour notre invité Yannick Kergoat, réalisateur du film « Personne n’y comprend rien » produit avec Mediapart pour expliquer toute l’affaire, de porter un regard critique sur le déroulé des événements, d’analyser les déclarations ineptes de Nicolas Sarkozy à la sortie du tribunal, et de revenir sur toutes les connivences médiatiques qui, depuis plusieurs années maintenant, reprennent souvent mot pour mot le narratif de l’ancien président.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon