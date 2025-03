🦏 Propagande Russe et médias Français : Poutine est-il notre "ami" ?

"Attention, grande nouvelle : Macron commence à s'inquiéter de l'importance prise par les médias de Bolloré. Alors on vous rassure, c'est pas parce qu'ils sont racistes, ça, ça le dérange pas. En tout cas, ça ne le dérangeait pas jusque là . Non, c'est à cause de leur position pro-russe apparemment." Nouvel épisode de Rhinocéros, par Usul et Lumi.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret