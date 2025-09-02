Révélations Blast - 600 000€ de bijoux cachés : Les factures qui accablent Rachida Dati

Selon des documents exclusifs obtenus par Blast, la ministre de la Culture a omis de déclarer à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une trentaine de bijoux d’une valeur totale de plus de 600 000 euros. Montres serties de diamants, colliers de perles, bagues en platine, bracelets : au total, ce sont plus d’une trentaine de pièces dont la valeur unitaire dépasse 10 000 euros qui n’ont jamais été signalées à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ce manquement est illégal : tout élu est tenu de déclarer ses biens d’un montant supérieur à ce seuil.
Morgane Sabouret / Margaux Simon