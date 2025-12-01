Rachida Dati : petits méfaits entre amis

"Bon, faut qu’on parle un peu de Rachida Dati là, parce qu’elle commence à tremper dans pas mal de sauces, t’as vite fait de plus trop savoir dans quelle tambouille elle a foutu les pattes, à force. Mais bon, quand tu sais qu’elle a été formé par chef Sarko en personne, ce dont tu peux être à peu près sûr, c’est que ça doit pas franchement cuisiner avec les mains propres et aussi que c’est une métaphore qui va vite trouver ses limites, parce qu’au vu de ce qu’il bouffait dans sa cellule, le machin, le champs lexical du culinaire, c’est sûrement pas le plus indiqué. À eux 2 là, ils commencent à traîner une sacrée batterie de cuisine et comme, pendant que lui il sortait de prison, elle, elle rentrait dans la bataille des municipales pour la mairie de Paris, ça mérite peut-être qu’on s’attarde vite fait sur le menu, histoire de voir un peu ce qu’on pourrait bien se manger."
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon