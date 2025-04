Rousseau : la révolution arrive (malgré le complot de Voltaire)

C’était un Freak, un vrai. Ce qu’il dut subir pour être sorti du rang et n’avoir pas fait semblant de respecter ce qui ne méritait que notre mépris, c’est une suite de méfaits et de calomnies littéralement inouïes. Des persécutions dont la France du XVIIIe siècle n’aura pas à s’enorgueillir. Comme écrira en 1799 le poète allemand Friedrich Hölderlin dans une Ode qui lui est consacrée : « Seul un morne silence autour de toi, pauvre homme « Et tu poursuis, pareil aux morts sans sépulture, « Ta marche errante » Très vite, on ne l’appela plus que par son prénom : Jean-Jacques. On l’appellera ici par son nom complet : Jean-Jacques Rousseau. Il était une fois Jean-Jacques Rousseau. Bienvenue dans L’Empire n’a jamais pris fin. Saison 2 épisode 5 : Le Rêve de Rousseau.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon