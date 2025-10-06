🦏 Sarkozy condamné : les médias mainstream attaquent la presse libre

"Sarkozy va aller en prison. La presse indépendante est attaquée de toutes parts. Les juges sont sous pression, la bourgeoisie est déchaînée. Évidemment, les médias de la droite sont sous le choc et à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter. Oui, parce qu'il y a eu la condamnation de Le Pen, là, donc c'est Sarko. Ensuite il y aura Dati, on a eu les dates de son procès aussi. Oui, puis il y a Zemmour qui est régulièrement condamné aussi. Non mais ils sont chiants ces juges ! Mais oui, pourquoi il y a des juges en fait, on ne peut plus faire de politique ?" Nouvel épisode de Rhinocéros, par Usul et Lumi.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon