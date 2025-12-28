🦏 Legend de Guillaume Pley : les limites de la course à l'audience

"Alors attention, aujourd'hui émission de zinzin, puisqu'on va vous présenter Legend, l'émission de Guillaume Pley, la seule émission dans laquelle Sarkozy a bien voulu aller quand il est sorti de prison. Et écoutez bien, là Guillaume Pley va faire l'inverse de ce qu'aurait fait n'importe quel journaliste sérieux. Au lieu de mettre Sarko face à ses contradictions, Guillaume Pley va l'innocenter lui-même en lisant ses petites fiches." Nouvel épisode de Rhinocéros, par Usul et Lumi.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon