Tout comprendre sur le jugement et l’incarcération de Nicolas Sarkozy

L’ancien président, condamné à cinq ans de prison avec mandat de dépôt différé pour association de malfaiteurs, est convoqué devant le parquet national financier. Après des semaines de campagne médiatique qui en feraient un innocent, il doit être fixé sur sa date d’incarcération ce 13 octobre. Emma Taillefer et Éric Alt font partie de l’association Anticor, partie civile dans le procès dit du « financement libyen ». Ils reviennent sur le fond de ce jugement de plus de 380 pages.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon