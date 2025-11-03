Zyed et Bouna : 20 ans après, les jeunes prennent l'Assemblée

Le 27 octobre 20 ans après la mort de Zyed et Bouna, une partie de la classe politique et médiatique s'est réveillée de sa petite sieste pour se demander : alors, où est-ce que ça en est la relation entre la police et les jeunes ? Débats, tribunes, plateaux télés, chacun y est allé de son analyse. Pour cette occasion, le député du 93 Aly Diouara a convié à l'Assemblée nationale ceux dont on parle toujours, mais qu'on n'écoute jamais, pour qu'ils décrivent eux mêmes leur réalité, leur quotidien face aux forces de l'ordre. Et ce que 20 ans de promesses non tenues ont laissé derrière eux.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon