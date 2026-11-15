2027 : Mélenchon est-il inarrêtable ?

Le 7 novembre 2026, les insoumis ont organisé leur premier grand meeting au Bourget. La réunion a été une opération de communication politique bien calibrée et efficace, par rapport aux campagnes confuses des concurrents. Alors, cette opération n’était-elle que ça, des promesses, des choses creuses et de la com, bref de la propagande ? C’est ce qu’on va voir dans cet épisode avant de faire un tour du côté de la déclaration de candidature de Teddy Riner.
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Morgane Sabouret