"Le futur n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire"

"Face à cette déferlante, d'abord médiatique, on peut se sentir dépassé, résigné et on peut abandonner le combat. Ce n'est pas le choix que nous faisons à Blast depuis notre lancement, et encore moins en cette année décisive. Encore plus qu'avant, cette année, nous allons donner la parole à celles et ceux qui résistent et qui pensent le monde d'après. Nous allons accompagner celles et ceux qui luttent dans la rue et qui le paient dans leur chair et parfois de leur vie. Nous allons vous donner des arguments pour aller convaincre autour de vous. Nous allons documenter le réel et les violences, pour qu'ils ne puissent plus être niés. Nous serons leurs adversaires et nous montrerons la force et la beauté de la révolte tant que nous pourrons. Ils diront que nous incitons à la violence ou à la haine. Ils ont déjà commencé, mais nous allons tenir tant que nous pourrons. Loin d'une propagande qui n'a jamais été si violente et mensongère. On a choisi notre camp, comme l'a demandé Sébastien Lecornu, le Premier ministre le moins légitime de la cinquième République, C'est le camp du progrès social, le camp des opprimés, le camp des journalistes, le camp des mobilisations Alors, on compte sur vous pour nous soutenir." Comme tous les ans, Blast vous présente ses nouvelles émissions, sa grille des programmes, et ses intentions et projets pour la saison 2026/2027.

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Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon