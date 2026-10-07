6 octobre : récit d'une mobilisation historique

La mobilisation du 6 octobre est déjà historique, tant par son ampleur que son intensité. Étudiants, salariés, parents d’élèves, personnels d’enseignement ont massivement rejoint les cortèges lycéens pour les protéger et porter avec eux leurs revendications. Selon l’Union syndicale lycéenne, plus de 1800 établissements ont été bloqués aujourd’hui. Selon l’Union étudiante, 90% des universités étaient fermées. Les affrontements avec la police, notamment en fin de manifestations, ont aussi été très intenses. Alors que Sébastien Lecornu, premier ministre, a annoncé la suspension des cours jusqu’à vendredi pour organiser un « temps de démocratie interne », les organisations lycéennes appellent déjà à retourner dans la rue ce jeudi 8 octobre.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon