Abattre Mélenchon et LFI, Promouvoir le RN

"Passionnément antisémite", "Les nouveaux fascistes", "L'anti France", "Le Poison Mélenchon" etc, depuis une dizaine de jour, la France insoumise est devenue la cible d'une campagne politique et médiatique d'une violence inoui. Appel à dissoudre un parti d'opposition, à former un cordon sanitaire avec le RN contre LFI, à inverser la responsabilité de la violence et même, de la défense de la République pour faire de Jean Luc Mélenchon et de son mouvement, la cible à abattre. Quitte à faire la courte échelle à l'extrême droite, et à employer son vocabulaire et sa rhétorique : Zapping.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon