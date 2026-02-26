"Nous assistons à la formation d'un arc néofasciste"

Une grande inversion semble, depuis la mort du militant d’extrême droite Quentin Deranque, accélérer son achèvement : la gauche serait définitivement devenue le nouvel ennemi numéro un. Soit un phénomène qui relève, comme nous l’explique le sociologue Pierre Sauvêtre, d’un des piliers historiques du néolibéralisme. Et plus spécifiquement encore de sa ligne de partage principale avec le fascisme, autour de figures comme Ludwig Von Mises ou encore Carl Schmitt. Ainsi saisie, la formation du « nouvel arc néofasciste » auquel nous assistons aujourd’hui se dévoile dans sa cohérence.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon