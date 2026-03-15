Alstom : l'affaire qui pourrait couler Macron

Dans ce dernier épisode de dissolution avant les élections municipales des 15 et 22 mars 2026, on va revenir sur les débats d’avant premier tour, pour voir ce qui s’y est joué, entre balles perdues et séquences révélatrices du délabrement de notre paysage médiatique. Mais avant ça, on va regarder l’affaire qui inquiète l’Élysée : la vente en 2014 de la branche énergie d'Alstom aux Américains pour la coquette somme de 12 milliards de dollars. Autorisée par Emmanuel Macron en personne, cette vente a été une perte sèche de souveraineté et la preuve d’une servitude volontaire aux intérêts américains.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon