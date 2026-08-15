« Débat Medef : L'abjecte propagande patronale pour 2027 »

Jeudi 27 août, à 16h45 à Roland Garros, le premier débat de la présidentielle de 2027 a eu lieu aux universités d’été du MEDEF. Entre piques moqueuses, indignations sincères et platitudes néolibérales, le spectacle qui a été donné aux Français fut particulièrement désolant. Sauf … pour le MEDEF, dont les intérêts économiques ont régné en maitres. Retour en image sur une opération de propagande patronale rondement menée !
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Morgane Sabouret / Margaux Simon