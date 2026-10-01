Des gilets jaunes aux lycéens : éloge de l'émeute

En région parisienne, d’abord, puis maintenant partout en France, les lycéens se mobilisent. Et ce selon des mots d’ordre diverses, de manières spontanée et informelle. Notre invité, le philosophe Jacques Deschamps, décrit ce phénomène comme une « atmosphère émeutière ». C’est-à-dire ce moment où la guerre civile habituelle, celle qui a toujours régi les rapports sociaux sous le capitalisme, déborde de son lit. Et où la riposte d’État, par effet de conséquence, s’enfonce dans une violence débridée.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon