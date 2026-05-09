À Paris, le fiasco des néofascistes, privés de leur défilé annuel

C’est une première depuis 18 ans : alors que l’on attendait plus de 1000 militants néofascistes au défilé annuel du Comité du 9 mai (C9M), le tribunal administratif et le Conseil d’État ont entériné l’arrêté d’interdiction de la préfecture. Promettant de rendre malgré tout hommage, comme chaque année depuis 32 ans, à leur « martyr » décédé lors d’une manifestation en 1994, les militants d’extrême droite n’ont toutefois pas réussi à imposer leur démonstration de force.
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Morgane Sabouret