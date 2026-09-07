Des résistants aux antifas : combattre le fascisme

Casseurs cagoulés ? Militants ultra violents ? Nouveau terrorisme d’ultra gauche ? Mais au fond, qui sont vraiment les antifas ? Blast vous propose de revenir aux sources du mouvement antifasciste, pour mieux comprendre son histoire et ses héritiers. Des résistants contre le nazisme, aux militants des luttes de libération nationales, en passant par les insurgés de 68 et les chasseurs de skin des années 80, cette histoire de l’antifascisme retrace ce fil rouge qui a accompagné un siècle de luttes et de révoltes jusqu’à aujourd’hui.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon