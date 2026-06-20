🦏 Elon Musk : génie ou nazi ? Les médias ont tranché

"Aujourd’hui on va parler de l’homme le plus puissant du monde. Elon Musk détient maintenant 3 % du PIB américain, mais il a également fait main basse sur les espoirs et l’imaginaire du capitalisme financiarisé. C’est donc la première fois qu’une fortune privée s’élève à 1000 milliards de dollars, quelque part on rentre dans un nouveau monde, jamais un riche n’avait été aussi puissant. Eh oui et pas de bol le gars est un techno nazi, c’est plutôt mauvais signe pour la suite il me semble." Nouvel épisode de Rhinocéros, par Usul et Lumi.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon