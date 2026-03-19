Enquête : aux municipales, les brebis galeuses sont un troupeau

Percée historique de la gauche de rupture, effacement du bloc macroniste, les résultats du premier tour des élections municipales ont encore une fois déjoué les pronostics des médias dominants. Malgré une surmédiatisation, les différents partis de droite ne remportent pas tous leurs paris, et beaucoup reste à jouer au second tour. Pour sortir des récits officiels, le pôle enquêtes de Blast a passé au crible les listes de la droite, du centre et de l’extrême droite, avec une question simple : quelles recompositions sont en train de se jouer ?
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Morgane Sabouret / Margaux Simon