Flics violents, blancs racistes : l’impunité est totale

"L’histoire commence à Nice, quand 2 CRS zigzaguent tranquilou dans les rues de la ville, après qu’un des 2 se soit fait tej d’un rad où ils étaient en train de copieusement s’arroser les amygdales. Et c’est aux alentours de 5 du matin qu’ils tombent sur un mec en bas de chez lui, posé dans sa bagnole, en train d’insulter quelqu’un au téléphone. Ils prennent les insultes pour eux, parce qu’ils doivent avoir l’habitude qu’on les déteste. Et comme c’est des CRS, et que la pédagogie, c’est pas leur délire, ils trouvent rien de mieux à faire que de lui avoiner la gueule..." Nouvel épisode de Ghetto Blaster, par H-Tône.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon