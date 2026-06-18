Glucksmann : et surtout, vive le viiiiiiiiiide !

Raphaël Glucksmann a lancé officieusement sa campagne avec un meeting aux Docks d’Aubervilliers. Entre le néant programmatique et le néant politique, on ne manque pas de place pour y trouver son néant idéologique. Ce meeting était aux couleurs du candidat : creux et vain. Mais Raphaël Glucksmann a ouvert une nouvelle page de sa médiatisation en adoptant des postures violentes et dégradantes. On regardera comment il est parvenu à un combo aussi puissant, avant de jeter un œil aux enjeux autour de la nationalisation d'ArcelorMittal.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon