Après treize ans d’attente, le nouvel opus de la série de jeu vidéo Grand Theft Auto sort en France ce soir à minuit. Avec un budget estimé à plus d’un milliard de dollars, GTA VI est le produit culturel ayant coûté le plus cher de l’Histoire. Depuis sa fondation en 1998, le studio Rockstar Games n’a cessé de repousser les limites et de bousculer le monde du jeu vidéo. Acclamée par la critique, adulée par des millions de joueurs à travers le monde, vilipendé par certains pour sa violence et son immoralité supposée, la série offre un condensé de tout ce qui fait l’Amérique. Pour le meilleur comme pour le pire. Décryptage avec Mathieu Lallart, auteur du livre « La Saga GTA. Transgressions et visions de l’Amérique.
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Morgane Sabouret