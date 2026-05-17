Guerre d'Algérie : le moment le plus effroyable de l'histoire de France

La Guerre d’Algérie s’est concrètement déroulée pendant sept ans et demi, entre 1954 et 1962. C’est, avec celle d’Indochine, la plus violente des guerres de décolonisation française du siècle. Et c’est sans le moindre doute celle dont les répercussions sont les plus fortes à notre époque. En Algérie, on parle de « Révolution algérienne », de « Guerre de libération nationale » ou de « Guerre d’indépendance algérienne ». En France, le terme de « Guerre d’Algérie » n’a été officiellement adopté par le Parlement qu’en 1999, sous la présidence de Jacques Chirac. Pendant longtemps, le terme employé en France était : « les événements d’Algérie ». Étrange euphémisme. Sept ans d’événements, ça donne matière à réflexion. Nouvel épisode de L'Empire n'a jamais pris fin, par Pacôme Thiellement. Petit erratum : à 6mn11 : Il s'agit d'Adila Bennedjai-Zou et non Adila Bennedjad-Zou.
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Morgane Sabouret