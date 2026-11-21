Depuis le 17 octobre, le mouvement lycéen et contre la vie chère fait face à une répression massive : gardes à vue en série, poursuites, conseils de discipline, assignations à résidence. Entre le 17 octobre et début novembre, il y a eu près de 5 000 gardes à vue, selon le garde des Sceaux lui-même. Lucy Dawoud est juriste et militante à la Legal Team Antiraciste, un collectif de militants et d'avocats né après la mort de Nahel, tué par un tir policier à Nanterre en juin 2023. Depuis le début du mouvement, la LTA accompagne lycéens, étudiants et manifestants, de la garde à vue jusqu'au tribunal.
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Morgane Sabouret, Margaux Simon