Incendies, changement climatique : nos forêts vont elles disparaître ?

Que sommes-nous en train de faire de nos forêts ? Refuge pour le vivant, réservoir de biodiversité exceptionnels, espace vital de ressourcement qui protège nos sols et capte le carbone, la forêt est l’un de nos alliés les plus précieux face au chaos climatique. Elle est aussi le fruit du temps long, car il faut des décennies, voire des siècles, pour qu’un écosystème forestier se constitue et trouve son équilibre. La forêt française n’a jamais été aussi vaste, et recouvre aujourd’hui près du tiers de notre territoire. Et pourtant, elle est en grand danger. Les feux de forêt ont été multipliés par trente en à peine vingt ans. Si cette situation est en partie due aux incendies spectaculaires s’intensifient chaque année, le dépérissement de notre patrimoine forestier se joue aussi de manière plus lente et silencieuse. L’assèchement profond des sols, le stress hydrique, la prolifération des parasites, la multiplication des coupes rases et la croissance d’un modèle de gestion industriel de nos forêts, posent de sérieux problèmes. Selon les dernières données officielles, la mortalité des forêts françaises a été multipliée par 2,5 au cours des vingt dernières années, voire par 4 pour certaines essences d’arbres. D’ici 50 ans, la forêt aura inévitablement changé de visage. Alors que le changement climatique bouleverse nos écosystèmes, au nom de quels intérêts gérons-nous aujourd’hui nos forêts ? Nos institutions sont-elles à la hauteur du péril qui les guettent ? Peut-on concilier production de bois et protection des écosystèmes ? Derrière ces questions, se trouve un véritable choix de société : voulons-nous des forêts conçues pour produire toujours plus, ou des forêts vivantes, diversifiées et capables de traverser les crises à venir ? À l'issue de la COP17 biodiversité, qui se clot sur un énième échec, Blast invite pour en discuter Sylvain Angerand, ingénieur forestier et directeur de l’association Canopée.

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