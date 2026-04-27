🦏 Jordan Bardella : un autre président des riches est possible

"Vous vous souvenez que quand il est revenu de l’investiture de Donald Trump qu’il connaît depuis des décennies, Bernard Arnault a déclaré : "Je reviens des USA et j’ai pu voir un vent d’optimisme. En France, c’est un peu la douche froide". Eh ben il n'y a qu’à Trumpiser la France, et pour ça il est pas mal Bardella. Et c’est pas mal qu’il soit avec cette princesse, regardez sa famille connaît la famille de Trump, alors certes c’est des bourgeois un peu plus vulgaires que les Arnault mais faut vivre avec son temps. C’est peut être ça qu’a appris Trump aux capitalistes du monde entier, il est peut être temps de se décomplexer un peu, de se lâcher, osez être ce que vous êtes, des capitalistes sans foi ni loi. Tout le vernis culturel, la discrétion, la fausse modestie tout ça il n'y a plus besoin, c’est fini, c’est la victoire de Mar a Lago sur l’Ivy League, de la vulgarité sur la culture, plus besoin de charmer quand on peut brutaliser et ça Bolloré l’avait compris depuis longtemps. Bardella, lui, doit encore charmer les français, je sais pas si cette histoire de princesse va aider, c’est pas sûr, mais il doit surtout charmer le patronat, pas seulement Arnault et Bolloré, tout le patronat français." Nouvel épisode de Rhinocéros, par Usul et Lumi.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Merci ! Je soutiens Blast

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon