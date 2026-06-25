Le souffle de l'info

"La pédocriminalité est un crime de masse"

Blast reçoit Cécile Cée, illustratrice de BD, autrice de "Ce que Cécile sait, Journal de sortie d'inceste". Ensemble, nous abordons la question sous l’angle de l’enfantisme et de l’anti-adultisme, nous interrogeons l’universalité de la protection de l’enfance, notamment à travers le prisme de l’intersectionnalité et de la race, et nous discutons des réponses politiques à apporter face aux limites de l’approche répressive.

Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon