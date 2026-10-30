La police sera-t-elle toujours raciste, violente et viriliste ?

Les images des mobilisations de ce mois d'octobre nous l'ont encore confirmé : la police française se distingue par sa brutalité. Mais alors pourquoi cette institution est-elle aussi viriliste, aussi raciste et surtout aussi violente ? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions dans cet épisode de contraste, en utilisant les travaux de sociologues qui ont travaillé sur la police qui ont vécu avec les policiers et qui ont pu étudier l'institution de l'intérieur. Ostpolitik et Modiie sont de retour pour une saison 3 de Contraste(s).
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Morgane Sabouret / Margaux Simon