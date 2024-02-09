Le vrai visage de l’extrême gauche

Nathalie Arthaud et Lutte ouvrière ont lancé, comme à chaque fois, leur campagne pour l’élection présidentielle : SMIC à 2200€ nets, critique de Mélenchon, LO est un parti à la fois discret et aux positions fracassantes. On va regarder ce qu’ils proposent, comment ils se positionnent et pourquoi. On ira rapidement faire un tour au Sénat pour voir comment il pourrait bien devenir la cheville ouvrière de l’accession au vouloir du RN avant de se tourner vers les révélations de Mediapart sur l’antisémitisme de Jordan Bardella, qui, si c’est avéré, révèle un scandale plus vaste encore.
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Morgane Sabouret