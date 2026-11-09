L’État dégaine l’arsenal antiterroriste pour empêcher de manifester

C’est une étape de plus dans la répression politique des mouvements sociaux en France. Samedi 24 octobre à Blast, nous vous révélions un premier témoignage de militant assigné à résidence avant manifestation. Ces interdictions, qui se sont multiplié cette semaine, prennent la forme d'une mesure administrative : la MICAS (Mesure Individuelle de Contrôle Administratif et de Surveillance). La MICAS n’est pas une convocation devant un juge ou même une décision de justice - elle est décrétée par le ministère de l’intérieur ou par le préfet. Au-delà de l’entrave ponctuelle, il faut bien voir ici une mécanique : celle de mesures d’exception qui finissent par s’étendre et supplanter le droit classique. C’est la mécanique de l’antiterrorisme.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon