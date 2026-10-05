FR Ignorer les liens de navigation Créer 9+ Image d'avatar LYCÉES BLOQUÉS, RÉPRESSION POLICIÈRE : POURQUOI LA COLÈRE MONTE BLAST, Le souffle de l'info BLAST, Le souffle de l'info 1,71 M d’abonnés 5 k Partager Enregistrer 147 620 vues 2 oct. 2026 #blocus #lycée #police Soutenez Blast, nouveau média indépendant : https://www.blast-info.fr/soutenir Depuis le 21 septembre, la mobilisation lycéenne partie de Créteil s’est propagée à travers la France. Manque de professeurs, classes surchargées, établissements dégradés, Parcoursup : derrière les blocages, les lycéens dénoncent leurs conditions d’études et la répression policière de leur mouvement. Ryad Rani, président de l’Union syndicale lycéenne, revient pour Blast sur cette mobilisation et ses revendications.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon