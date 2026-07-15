Macron, police, médias : tapis rouge pour l'extrême droite

Denis Robert nous promet un édito gentil et caniculaire, en quête de sens disparu, lézardant entre passé et présent, entre les lignes de front, en posant des questions simples, basiques. Pourquoi les ouvriers, les chômeurs, les pauvres et même les classes moyennes continuent à croire aux fables atrabilaires du RN ? Pas une seule fois, que ce soit pour les retraites, le pouvoir d’achat ou même le réchauffement climatique, les députés du RN n’ont voté contre les grands bourgeois et le patronat. Pour la sécurité, la lutte contre l’émigration, contre l’Islam. Les statistiques montrent que la France est un pays sûr et que l’émigration rapporte plus qu’elle ne coute. Les électeurs de droite s’en foutent. Ils sont intoxiqués, décrochés du réel. Les questions s’enchaînent… Pourquoi Luc Ferry? Pourquoi le permis de tuer? Pourquoi les dérives de France Culture? Les iraniens peuvent ils battre les américains au concours du plus gros mangeur de hot dogs? Pourquoi cette chaleur? Les réponses suivent… Ils appellent ça le beau temps. On sera comme des harengs. Grillés carbonisés…
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Morgane Sabouret / Margaux Simon