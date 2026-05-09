Macronisme : bêtise et méchanceté

Brigitte Macron, épouse du chef de l’État français, a expliqué dans une interview avoir été « parfois triste comme jamais », car pendant ces dix ans elle a, a-t-elle précisé, « vu la noirceur du monde, la bêtise, la méchanceté ». Et pour une fois, on ne peut que tomber d’accord avec elle, car en effet, Emmanuel Macron a incontestablement fait preuve, tout au long de son interminable mandat, d’une méchanceté et d’une brutalité proprement extraordinaires."
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Morgane Sabouret / Margaux Simon